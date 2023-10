Un arbitre inédit à Ransart

Profitant du faux pas du leader nalinnois, deux équipes reviennent en tête du classement: Erpion et Carolo Football. Pas question pour autant de s’enflammer. "On reste sur notre spirale positive de la saison passée e t on ne parle pas de gain de la première tranche. Il reste trois matches à jouer et il suffit d’une défaite pour redescendre à la 8 e place", prévient Rudy Peretti pour les Carolos. "Tout ce qu’on peut prendre on le prendra, mais pas question d’infliger plus de pression à mes jeunes joueurs. On surfe sur une bonne vague avec une quatrième victoire de rang, mais on s’est déjà enflammé en début de saison puis on a subi deux grosses claques. Il faut rester les pieds sur terre", embraie Alain Cortella, le T1 erpionais.

Carolo Football 2 – Mominoise 1

Buts: Navez (0-1, 37e), Taouchant (1-1, 73e), Lombart (2-1, 97e).

Gilly 1 – Solre-St-Géry 4

Buts: Hannoteau (0-1, 12e), Amant (0-2, 24e), Lemsaddek (1-2, 31e), Mascaux (1-3, 51e ; 1-4, 57e).

Farciennes 1 – Erpion 2

Buts: Motema (0-1, 28e), Manni (1-1, 42e), Rary (1-2 sur pen., 45e).

Ransart 1 – Jamioulx 3

Buts: Salme (1-0, 48e), Trine (1-1, 52e), Romeyns (1-2, 58e ; 1-3, 91e).

Gerpinnes 1 – Beaumont 2

Buts: Fiévet (0-1, 48e ; 1-2 sur pen., 58e), Courtin (1-1, 50e).

Montignies 2 – Baulet 1

Buts: Ngoma (1-0, 2e), Grégoire (1-1, 92e), Despiegeleer (2-1, 93e).

Fleurus 5 – Baileux 0

Buts: Baurain (1-0 sur pen., 23e), Konate (2-0, 47e), Antoine (3-0, 52e), De Smet (4-0, 73e), Thiam (5-0, 80e).

Froidchapelle 2 – Nalinnes 2

Buts: Mion (1-0, 5e), Wacnik (1-1, 19e), Meunier (2-1, 33e), Vanstichel (2-2, 71e).