Ransart compte sur ses gardiens

Que ce soit avec Thomas Minsart ou Alexis Allard, les Cougars savent qu’ils disposent d’une assurance tout risque derrière. Même dominés à Soignies, les Ransartois ont pu s’en sortir grâce à un arrêt de grande classe d’Allard dans les arrêts de jeu. "J’étais focus à 200% pour garder le zéro, jubile Alexis Allard. Ce sauvetage à l’instinct était très beau et je l’ai célébré comme si j’avais marqué un but… Comme si j’avais gagné la coupe du monde." Le numéro deux dans la hiérarchie a répondu présent à chaque fois que l’on a fait appel à lui. Une belle revanche. "J’ai été à l’arrêt pendant quatre ans, se souvient-il. Et j’ai seulement repris la saison passée. J’ai beaucoup travaillé avec Thomas Minsart et Fabian Berti, l’entraîneur des gardiens: c’est le travail de toute une équipe qui paie."