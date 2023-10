Pont-à-Celles a été gâté

Cartes jaunes: D. Francart, Demerisse, Ciot, Cuzzucoli, Toussaint.

Buts: 2 Dauby (0-1), 41 Colasante (1-1), 61 Ciot (2-1), 91 A. Francart (2-2).

PAYS BLANC ANTOINIEN: Cuzzucoli, Toussaint, Boulenguer, Duyck, Ciot, Beugnies, Haillez (88 Doison), Baudry, Colasante (57 Secq), Hinnens, Vanalderweireldt (71 Derbal).

PONT-À-CELLES/BUZET: Vandenvelde, D. Francart (76 Meo), Servais, Bailly (76 Merckx), Giorlando, Brismez, Dufer, A. Francart, Dauby, Demerisse (60 Hemberg), Vanhorick.

Avant les débats, Roch Gérard, le coach visiteur, plaidait: "Si on veut jouer le haut du panier cette saison, on doit également prendre des points à l’extérieur. C’est à commencer par le match de ce samedi à Antoing, avant de rencontrer Gosselies et Tertre-Hautrage…" Et comme le Pays Blanc sait parfaitement accueillir, il lui offre le premier but de la partie après… 90 secondes. Une relance locale assassine dans l’axe trouve Dauby qui n’a aucune peine à placer le cuir dans un but vide !

Antoing équilibre les échanges et s’approchera enfin de Vandenvelde le quart d’heure initial passé. Colasante ne cadre pas avant de se heurter au portier visiteur. Vandenvelde claquera encore le coup-franc de Beugnies au-dessus de sa latte avant de réaliser une parade exceptionnelle sur une tête plongeante à bout portant de Colasante.

Alors que ça pouvait être 1-1, PàC/Buzet loupe par deux fois le 0-2, Dauby et A. Francart étant proches du nirvana. Et au lieu de 0-2, c’est 1-1 ! Hinnens lance bien Colasante qui efface son garde-chiourme et s’en va crucifier Vandenvelde.

Le quatrième quart d’heure du match permet aux acteurs de revenir des vestiaires dans la plus grande des tranquillités. Beugnies décide que c’en est assez et lance Ciot qui ne loupe pas l’occasion de donner l’opportunité au kop de libérer sa voix (2-1).

Huit minutes plus tard, une nouvelle approximation défensive des joueurs locaux offre une balle d’égalisation à Vanhorick mais Cuzzucoli oppose une main ferme au tir de l’attaquant carolo. Une nouvelle frayeur inutile, surtout lorsque Secq ne peut encore mettre les siens à l’abri suite à un assist d’Haillez.

Et la rencontre se terminera comme elle a commencé. Une nouvelle perte de balle antoinienne permet à A. Francart d’arracher la toile d’araignée de la lucarne d’un Cuzzucoli impuissant: but tombé dans les arrêts de jeu ! À Antoing, c’était la Saint-Nicolas avant l’heure, les deux buts des visiteurs s’apparentant à autant de cadeaux.

Roch Gérard a savouré une fin "inespérée"

L’ancien joueur de Charleroi et coach de Pont-à-Celles Buzet poussait un gros soupir de soulagement au terme de la partie… qu’il croyait perdue !

"Cette égalisation dans les arrêts de jeu nous a rapporté un point inespéré. On ne va pas faire la fine bouche. On voulait repartir avec quelque chose et l’objectif est atteint sur le fil. Le Pays Blanc a prouvé en première période qu’il avait une très belle équipe. Mais on aurait pu tout aussi bien faire 0-2 sur deux opportunités. En seconde période, je l’ai trouvée moins fringante, mais elle continuait à nous dominer, évitant les déchets techniques que nous ne pouvions éviter. Elle nous était globalement supérieure mais on a eu le courage de se battre avec nos armes. Et maintenant, j’espère bien accrocher quelque chose dès la semaine prochaine contre Gosselies, ça nous placerait au niveau recherché en début de saison."