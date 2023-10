Le joli coup d’Erpion !

Dans un match au sommet, Erpion n’a laissé aucune chance au leader. Après avoir touché le cadre, Cuypers tente à nouveau sa chance sur coup franc. Cette fois, l’ancien joueur de Buzet a trouvé la lucarne. Les hommes de Focant respirent la forme et doublent de manière méritée la mise. Avant la demi-heure de jeu, les visites mènent 3-0... Snef est amorphe. "Je pense que c’était un match assez tactique, assez fermé, avec de rares espaces, expliqué Fabrice Focant, l’entraîneur d’Erpion. Nos adversaires évoluaient avec un bloc bas. On essayait de contourner le bloc, mais c’était difficile. On arrive à débloquer la situation sur coup franc. On a encore eu dix minutes compliquées."