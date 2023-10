Jumet souffre, Gosselies en profite

La Buissière enchaîne avec une troisième défaite de rang et recule au classement. "Ce qui se passe c’est qu’il y a des absences et chaque semaine ça m’empêche d’aligner deux fois la même équipe. À Roux, on a commencé le match avec une demi-heure de retard en étant mené 2-0. Puis on rate un penalty, mais on parvient tout de même à revenir à 2-2. Ensuite, il y a un fait de jeu, une erreur d’arbitrage qui conditionne le reste de la rencontre. Il siffle un coup franc et montre son sifflet au botteur. Mais ce dernier joue rapidement dans la profondeur et c’est goal", déplore Serge Dehon, le coach de La Buissière.