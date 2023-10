Forges défait, Rance seul leader

Battus à Erpion, les Glorieux doivent laisser filer les Rançois. "C’était un match hyperoffensif, juge le T1 Rudy Genova. Ça aurait pu se terminer à 8-8 mais la pièce est tombée du côté adverse. On a en plus évolué à dix pendant vingt minutes." En face, on a rebondi après la claque reçue à Rance. "J’avais insisté pour qu’on donne le maximum pour les deux Théo, blessés. On l’a fait, pointe Antony Moles. On a eu plus de réussite que la semaine dernière et notre gardien a réalisé les arrêts qu’il fallait. Je maintiens qu’on vise le tour final et pas davantage, au contraire de nos invités du jour."

Alors que Chimay/Virelles s’est bien relancé face à Momignies, Boussu lui a été surpris sur sa pelouse contre Sivry. "Après cinq bonnes premières minutes, on s’est éteint, peste Marc Roelants. Je ne comprends toujours pas comment on a pu prester de la sorte après cinq bons premiers matches. Contre un adversaire à notre portée, c’est décevant de perdre. Mais Sivry a mérité sa victoire, félicitations à lui."

Libération pour La Buissière B

En semaine, Benoît Garçon avait demandé une réaction à ses joueurs. Il l’a eue. "J’ai enfin revu un groupe soudé, se réjouit le T1. Nous sommes rentrés directement dans le match. Les débats étaient assez équilibrés à la pause mais après le 2-1, Grand-Reng a craqué mentalement. Naturellement, le groupe a retrouvé le sourire. Il faut maintenant confirmer."

Baileux B 1 – Rance 4

Buts: Lamou (0-1, 3e ; 0-3, 71e), Delrue (0-2, 44e), Libert (0-4, 88e), Thunus (1-4, 90e+2).

JS Erpion 4 – Forges 3

Buts: Bultot (1-0, 27e ; 2-1, 50e), Thibaut (1-1, 45e), O. Liénard (3-1, 57e), Flandre (3-2, sur pen, 60e), Despiegeleer (4-2, 85e), Francotte (4-3, 90e).

Chimay/Virelles 5 – Momignies B 1

Buts: Dupuis (1-0, 4e ; 2-0, 14e ; 4-0, sur pen, 25e), S. Carnoye (3-0, 19e), N. Carnoye (5-0, 64e), Laporte (5-1, sur pen, 74e).

La Buissière B 3 – Grand-Reng B 2

Buts: Pasture (1-0, 13e ; 3-1, 60e), Momo (1-1, 46e), autobut (2-1, 55e), Fewou (3-2, sur pen, 85e).

Solre/s/Sambre B 4 – Nalinnes B 1

Buts: Tilliard (1-0, 30e), Laeremans (2-0, 35e ; 3-1, 55e ; 4-1, 75e), Lefèvre (2-1, 53e).

Boussu-lez-Walcourt 1 – Sivry 2

Buts: Rigotti (1-0, 10e), Dartevelle (1-1, 21e), Seny (1-2, 89e).

Beaumont B 4 – Froidchapelle B 2

Buts: Boreux (1-0, 18e ; 2-2, 41e), Lobet (1-1, 27e), Werion (1-2, 40e), Lousberg (3-2, 63e ; 4-2, 90e).