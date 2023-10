YPRES: Ayman 2, D’Herck 7, Vandenabeele 9 (1X3), Fall 2, De Meulemeester, Van den Bossche 16, Lambrecht 8 (1), Delaplace 6 (2), Mertens 27.

SPIROU: Polet 15 (3X3), Menth 11, Loncke 4, Conreur, Zecevic 22 (6), Mal Makwa, M. Cambioli, Hautekeet 5, Fedele 2, Tlarhi 2.

Malgré la défaite, Sébastien Maio retire pas mal de positif du déplacement. "Déjà, il est plutôt encourageant de n’avoir encaissé que 77 points à l’extérieur, sur le terrain d’un adversaire solide et expérimenté. Nous avons abordé ce match avec la mentalité nécessaire pour réaliser une bonne prestation. J’ai vu de très bonnes choses des deux côtés du terrain. Par rapport à la semaine précédente, le groupe est apparu en progrès. Félix Menth réagit bien en sortie de banc. Lukijan Zecevic ne s’est pas uniquement mis en évidence au scoring. Ses 11 prises au rebond sont à souligner. Adedayo Polet s’est également mis en évidence à la distribution, malgré ses cinq pertes de balle. S’il veut passer le cap vers la N1, le garçon doit absolument réussir son adaptation au 1, ce qui passe, entre autres, par une plus grande assurance, une plus grande concentration dans les passes."

Le coach du Spirou B regrette en effet les trop nombreuses passes loupées. "Ces 24 pertes de balle font très mal. Elles amènent 27 points encaissés sur contre-attaque. La précision a également fait défaut (33% à 2 pts, 50% aux lancers). Mais on a senti que le coup était possible."