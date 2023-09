Cartes jaunes: Sampaio, Dujacquier, Tato, Zouggaghi, Sababti.

Carte rouge: Karakilic.

Buts: Adnane (0-1, 3e), El Fakiri (0-2, 12e), El Assiri (0-3, 18e, 2-5, 25e), Dujacquier (1-3, 19e), Sababti (1-4, 22e), Campoy (2-4, 23e), Alvarito (3-5, 39e), Karakilic (4-5 sur pen., 39e).

Après sa contre-performance vendredi dernier à Bilzen, les gars de Rosario Persichetti pouvaient faire oublier la défaite en accueillant une équipe anversoise malade depuis le début de la saison et en manque de confiance. Dès l’entame de match, les Anversois prenaient les devants via Zouggaghi. Le pivot trouvait le montant de Redivo avant l’ouverture du score une minute plus tard via Adnane. Moment choisi par les Carolos pour rentrer dans leur rencontre. Mais ni Sampaio, ni Alvarito et Dujacquier ne parvenaient à tromper la vigilance d’Idrissi.

Sur une phase collective, El Fakiri doublait l’avance des siens. À la 18, ce diable de Zouggaghi servait parfaitement bien El Assiri qui inscrivait le 0-3. My-Cars Charleroi optait déjà pour le gardien volant et réussissait à réduire l’écart juste avant la mi-temps via Dujacquier.

Des occasions à pleuvoir

Au retour des vestiaires, My-Cars reprenait les débats de la même manière qu’en première période en encaissant un but. Pas de quoi douter puisque Campoy, via gardien volant, relançait le suspense. Les Carolos poussaient pour revenir, mais butaient sur un excellent Idrissi.

Sans oublier le facteur chance, quand Dujacquier trouvait le poteau. Une mauvaise passe sur gardien volant permettait à El Assiri de doubler son compteur personnel. À une minute de la fin, Alvarito trouvait enfin la faille. À 32 secondes de la fin, Karakilic convertissait un penalty. Pas suffisant pour les Carolos qui, juste avant la trêve internationale, enchaînent une seconde défaite de rang.