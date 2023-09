Lors de la deuxième journée de championnat, le match entre Solre-St-Géry et Fleurus a définitivement pris fin avant de délivrer son verdict sportif. Après des tensions parmi les supporters, l’arbitre a décidé de mettre fin prématurément au match alors que le score était de 2-1 pour les hommes de Jean-Marc Hannoteau et qu’il restait un gros quart d’heure de jeu. L’absence de délégué du côté local (exclue pour des insultes verbales adressées aux supporters fleurusiens) empêche l’équipe amputée de cet élément de continuer de jouer. Réuni quelques jours après cette rencontre, le comité provincial avait décidé d’infliger un double score de forfait contre les Solréziens et les Fleurusiens.

Cette décision pas au goût des deux clubs de P3D a provoqué un appel. Si Fleurus était bien présent pour défendre sa cause, ce ne fut pas le cas de Solre-St-Géry. "On a fait appel de cette décision un lundi et on a reçu la convocation le jour même pour aller plaider l’affaire le mercredi. On s’est finalement rendu compte qu’on avait reçu la convocation le jeudi. Il était hélas trop tard. On ne pensait pas que ça allait aussi vite", déplore Patrick De Coster, capitaine emblématique du club solrézien.

En appel, la victoire est donc revenue aux Fleurusiens puisque les Solréziens étaient absents. Ces derniers ne baissent pas les bras et envisagent un ultime recours. "On envisage d’aller directement au CBAS (Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport), car je trouve que c’est vraiment une injustice. Et c’est tellement injuste que j’ai envie de faire un maximum et tout mon possible parce que je ne supporte pas l’injustice. Actuellement, nous sommes en train de nous renseigner, car il faut un avocat et cela engendre des frais supplémentaires", détaille le capitaine. La suite au prochain numéro.