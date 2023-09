MONCEAU: Lefevere se fera opérer des ligaments croisés (genou) ma semaine prochaine. Sylla (cœur) devrait pouvoir reprendre mais il doit encore passer une IRM pour effacer les derniers doutes.

Largement battu à Schaerbeek (4-1) la semaine passée, Ciney veut redresser la tête chez lui contre Monceau, comme l’indique le gardien Mattéo Monteleone. "Nous avons perdu des points dans des matches où cela ne devait pas être le cas et c’est le moment de rattraper ces erreurs. Il serait bon de gagner pour se relancer directement et éviter de douter. " Auteur d’un bon début de championnat, Mattéo est un peu frustré par la situation de ses couleurs et espère retrouver le chemin de la victoire assez rapidement. "Je pense avoir livré de bons matches, mais j’ai déjà encaissé treize goals. En cinq matchs, cela fait beaucoup. J’ai fait mes matchs et l’équipe aussi à certains moments. Je sais que je peux faire mieux et l’équipe également."

Malgré la faiblesse défensive cinacienne actuelle, les Moncellois se méfient de leur hôte de ce samedi. "Ce ne sera pas facile, prévient Michel Dufour, l’entraîneur carolo. Nous sortons de deux bonnes prestations mais nous devons aborder cette rencontre avec le même état d’esprit que lors des semaines précédentes. Ciney est une équipe qui possède de belles qualités offensives. Lambrechts revient de suspension. Claude a été meilleur buteur de P1 il n’y a pas longtemps. Antoine et Hotte ont également d’énormes qualités. Nous avions joué contre Ciney la saison dernière en amical et nous avions été battus 3-5, notamment à cause de leur qualité de projection en contres. Ciney voudra aussi réagir après la défaite de dimanche dernier."

Enchaîner avec un troisième succès est important pour le coach moncellois. "Cela démontrerait que nous avons progressé par rapport à la saison dernière durant laquelle nous avons parfois manqué de constance dans nos prestations."