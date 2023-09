Les Ladies joueront crânement leur chance

Ce samedi, sur le coup de 20 h 30, le CEP Ladies effectue son premier déplacement de la saison. Le calendrier n’a pas particulièrement gâté les Sambriennes qui croiseront le fer avec l’un des ténors de l’élite, Boom. Ces dernières saisons, le déplacement chez les Phantoms s’était soldé par de lourds revers. Fabien Muylaert s’attend à un match compliqué. Le coach rappelle cependant que le championnat s’annonce plus homogène. Les ressources se sont raréfiées par rapport à il y a peu. On a pu le constater avec les Spurs de Courtrai le week-end dernier. Sur les trois étrangères, deux sont apparues transparentes. Autre preuve des moyens en berne, de plus en plus de clubs font l’impasse sur les renforts étrangers.