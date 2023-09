Gosselies récolte les fruits de l’été

L’efficacité, voilà ce qui manque encore aux Casseroles qui jouent, systématiquement, à se faire peur semaine après semaine. "C’est notre grand cauchemar, soupire le président Scimemi. Nous n’arrivons absolument pas à tuer une rencontre alors que, jusqu’ici, nous avons toujours été supérieurs dans le jeu lors de nos succès. Le réalisme nous fait cruellement défaut et ce n’est pas faute d’obtenir une quinzaine d’occasions franches à chaque fois. Si nous parvenions à finir la moitié de nos actions, tout serait parfait dans le meilleur des mondes…"

C’est Péruwelz qui se présentera, ce soir, au stade Bardet. Une formation à mille lieues de ce qu’elle avait montré ces dernières saisons. "Il faut se méfier. Leur début de saison est compliqué avec la perte de leur principal buteur mais cela reste une équipe de qualité, avec beaucoup d’expérience et la volonté de bien jouer." Les Gosseliens sont prévenus, l’adversaire s’annonce revanchard.

La semaine de vérité

Pont-à-Celles, qui prépare ses retrouvailles avec Gosselies, se produira, aussi, ce soir. Au Pays Vert et ce sera tout sauf une promenade de santé pour le PàC. Tous les déplacements du dimanche s’annoncent, également, difficiles. À commencer par celui de Ransart à Soignies. C’est rien moins que la deuxième place qui se joue pour les Cougars.

Battu par les Carriers dimanche passé, Gerpinnes va en appel de sa mauvaise prestation. Mais l’adversaire, Jemappes, a beau être aussi un promu, les Rolendiens ont intérêt à sortir leur plus beau costume, celui de guerrier, pour défier la surprise de ce début de saison. Gilly, à Molenbaix, ne partira pas favori, non plus. Il y a juste Courcelles qui aura la pression. Les Coqs iront à Hornu pour les 3 points.