Fontaine a "les qualités pour la colonne de gauche"

Fontaine espérait sans doute un peu mieux en ce début de saison. Avec un bilan de sept points sur dix-huit, le club occupe la neuvième place du classement, en compagnie de Solre et Forchies. Les Fontainois comptent deux succès, un nul et trois défaites. "On a réalisé un excellent match inaugural, contre une très belle équipe d’Erpion, explique Dylan Hauben. Ensuite, on a un peu perdu notre football. Contre Thuin – qui était un des leaders de la série -, on a prouvé que le groupe était capable de réaliser une belle prestation d’ensemble, avec une clean sheet et un succès net et sans bavure. Par contre, la semaine dernière, on a pris un coup derrière la tête face à Snef." Un lourd revers, 4-0, face au leader de la série qui a laissé des traces. "C’est de notre faute. On a eu deux grosses occasions, en début de partie pour prendre les devants. J’ai moi-même manqué une belle opportunité. Snef, lui, a su faire la différence."