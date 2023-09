Duel de haut vol

CFB: B. Blaise 14-6, Bearzotti L. 20-20 (6X3) et R. 0-3 (1), Steenberghs 2-2, Lecomte 7-1 (1), Duding, Sculier 4-5, Ahmed, J. Mertens 2-0, Rosen 0-2.

Sans Verlinden et avec deux joueurs convalescents, l’intérieur Duding (bon 2e time) et le meneur Ahmed (super au. rebond), le CFB émerge de haute lutte face à un adversaire fort complet, grand et précis, adepte du jeu en première intention. Les Bernardins de Stéphane Huegaerts, solidaires (Steenberghs, Rosen), ont pu compter sur l’apport de deux gars sur leur nuage, Ben Blaise, omniprésent sans forcer, et Lucas Bearzotti, en costume de Nembo-Kid (le Superman transalpin). Kain passe devant à plusieurs reprises, la dernière fois en fin de 3e quart (59-62) puis les Tournaisiens plient sans rompre (79-73 à la 37e), jusqu’à ce que Lucas Bz appuie une dernière fois sur l’accélérateur.