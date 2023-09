Villette et Castellinoise se lancent dans l’inconnu

La Villette a d’ailleurs fait un choix fort cette saison en ne prolongeant pas le contrat de leur Espagnol, Francisco Ruiz Rodriguez. "Nous allons donner l’opportunité aux jeunes de gagner de l’expérience, avance Christian Blondeaux, le responsable des interclubs carolo. Épargner le contrat de Francisco a aussi été une donnée que nous avons prise en compte." Clément Chobeau sera toujours le fer de lance de l’équipe. Il sera épaulé par Xavier Watts (17 ans) et Charles Janssens (15 ans). "Charles aura une saison pour progresser sans pression puisqu’il n’y aura pas de descendant. L’année passée, il avait joué trois fois en Superdivision et il avait livré une belle prestation face à Virton. Il avait battu un B et une série A. Il devra apprendre à mieux gérer la pression à ce niveau de compétition. Xavier, lui, a déjà évolué une saison entière en Superdivision. Il a élevé son niveau de jeu mais il doit encore traduire cela en termes de victoires. On attend donc plus de lui cette saison mais on ne lui mettra pas de pression. Et puis, il reste Oleg Danchenko et moi pour compléter l’équipe si besoin. Cela nous permettra de ne pas bousculer le calendrier si un des jeunes doit participer à une compétition internationale avec l’équipe nationale."

La Villette entame son championnat, ce soir à 20 h, face à Virton. "On connaît Alessi Massart qui a fait ses preuves la saison dernière. Les Gaumais ont transféré deux autres joueurs qui sont des inconnus pour nous. Ils aligneront tout de même trois séries A. Avec Clément Chobeau qui pourrait remporter deux matches et l’un ou l’autre exploit d’un des jeunes, nous pourrions prendre un point voire mieux."

Le retour de Swartenbrouckx

La Castellinoise, elle, se rendra à Hasselt ce vendredi pour une rencontre qui pourrait lancer une nouvelle saison intéressante.

L’arrivée de David Coméliau permettra aux Castellinois d’aligner quatre joueurs belges en équipe première. L’équipe pourra aussi compter sur le retour de Gaëtan Swartenbrouckx, qui revient après une saison gâchée par une blessure au genou. "Il a déjà rejoué cet été en tournoi et il a battu de bons joueurs, se félicite Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Je ne sais pas s’il sera titulaire ce vendredi mais il sera bien, présent et devrait jouer. Ce ne sera pas facile face à Hasselt mais ce match pourrait lancer notre saison."

L’objectif du matricule H009 sera de terminer dans le quatuor de tête à l’issue de la saison. "Oui mais il reste des inconnues dans ce championnat et le fait de jouer à neuf, sans descendant, peut aussi changer la façon d’aborder la compétition pour certains. Je ne suis pas certain que cette formule permette de donner plus de visibilité à notre sport mais nous n’y pouvons rien."