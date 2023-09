Une journée plus que réussie !

Le jour de la fête de la Communauté française, les enfants étaient en congé. Ils en ont profité pour aller jouer au volley et pour découvrir la Ligue Dames de Tchalou. Une rencontre parfois impressionnante pour les jeunes de Nalinnes peu habitués à voir des "pros". Céline Van Daele, responsable sportive des Punaises, est revenue sur cet événement atypique: "Pour nos petits et pour nos jeunes, c’était très impressionnant de voir des joueuses aussi grandes d’une part (rires). D’autre part, certaines ne parlent pas français, c’est intrigant pour eux. Nous avons reçu énormément de monde tout au long de la journée. Au matin, les entraînements dispensés par Ugo Blairon étaient géniaux. Ensuite, les matches amicaux se sont très bien passés, il y avait une ambiance parfaite. Notre salle fut ensuite comble lorsque les Ligues Dames de Terville (France) et de Tchalou ont pris place sur le terrain."