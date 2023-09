Pour la 4e journée de championnat, nos deux représentants carolos s’apprêtent à affronter deux poids lourds du championnat de D1. Sur le parquet de la Garenne, les hommes de Rosario Persichetti recevront Anvers. L’occasion est belle pour les joueurs carolos de réagir et de faire oublier la contre-performance de la semaine dernière à Bilzen, face à une équipe anversoise qui réalise un mauvais début de saison avec deux défaites en trois matches de championnat. "Sans vouloir manquer de respect à cette équipe de Bilzen, on ne peut pas se permettre de perdre des points là-bas avec l’effectif que nous avons. Même un match nul, alors qu’on a manqué l’occasion d’égaliser en fin de match, aurait été une contre-performance, avoue Rosario Persichetti, le T1 de My-Cars. Le fait d’avoir pris six goals est déjà énorme. Il y a eu des manquements au niveau de l’organisation défensive et nous devons être beaucoup plus agressifs, dans le bon sens du terme, et perdre moins de duels."

Attention à la bête blessée

Même si Anvers est actuellement malade, la méfiance est de mise. "C’est une arme à double tranchant. Soit on les affronte alors qu’ils sont dans un mauvais moment avec le moral dans les chaussettes ou alors ils vont venir avec le couteau entre les dents et ne pas se permettre une troisième défaite. Ce qui est certain c’est que nous devons absolument rattraper les points perdus contre Bilzen pour recoller au Top 3 puisqu’Anderlecht et le FT Charleroi s’affrontent." Pour accueillir Anvers, le coach carolo peut compter sur un groupe au grand complet.

Anderlecht – FT Charleroi (v. 20 h 15)

L’autre pensionnaire de la Garenne rendra visite à l’ogre anderlechtois et tenant du titre. Avec un effectif renforcé en qualité, les gars de Luiz Aranha voudront signer un quatrième succès de rang et prendre seuls la tête du championnat.