Arbitre: Jamar

Cartes jaunes: Pina Gomes, Molle, Sylla, Hoedaert, Benaets, Ahmed

Buts: Da Silva (1-0, 17e), Stulic (2-0, 32e)

CHARLEROI B: Delavallée, Stulic (86e Mbeng), Lutte, Benaets, Hoedaert, Denuit, Boukamir (83e Lokembo), Okumu, Da Silva, Dalle Molle, Sylla,

VIRTON: Martin, Koy Lupano, Lesquoy (79e Namri), Guillaume (79e Bariki), Pina Gomes (57e e Ilunga), Arib (64e Ahmed), De Almeida, Pele Mboyo, Mokdad, Karamoko, Droehnle

Les Gaumais ont fait le déplacement en nombre pour soutenir leurs couleurs à la Neuville où ils retrouvent leur ancien entraineur, Frank Defays.

Il ne faut pas attendre longtemps pour assister à la première réelle occasion de ce match. 120 secondes exactement! Sur une belle combinaison entre Mboyo,qui se rappelle à ses bons souvenirs zébrés et le vif Pina Gomes.

Les jeunes Carolos ne se font pas surprendre et se montrent très appliqués sur phase arrêtée. Si deux corners ont mis en alerte la défense de Martin, c'est sur coup-franc que le Sporting trouve la faille. A l'entrée du rectangle, le petit Da Silva place parfaitement le cuir dans la lucarne du gardien virtonnais. (1-0, 17e). Les Verts n'abdiquent pas et c'est via le flanc droit qu'ils arrivent à percer la défense carolorégienne.

Par plusieurs fois, Mboyo et Pina Gomes se heurtent à Delavallée ou bien cadrent de peu à côté. Et de l'autre côté, Charleroi est hyperréaliste. Sur un centre ras de terre de Da Silva, le Serbe Stulic, au second poteau, pousse le ballon au fond des filets. (2-0, 32e). Dur mais Virton n'est pas loin de réduire la marque avec De Almeida qui trouve le poteau!

La seconde période est moins riche en occasions mais les Virtonnais tentent de faire le siège du rectangle carolo. De nouveau, De Almeida tente de loin et oblige Delavallée à la parade. Fabien Valeri commence à procéder à quelques changements pour amener du sang frais aux Verts mais le score reste inchangé alors qu'on s'approche du dernier quart d'heure. Dans celui-ci, chaque équipe a son moment fort. Les Zèbres en contre, avec Stulic parfaitement lancé mais Martin gagne son duel. Pour Virton, on croit à la réduction du score avec une nouvelle fois, De Almeida, qui voit sa frappe heurter la latte puis le ballon rebondit sur la ligne mais Mr Jamar estime que le cuir n'est pas rentré dans le goal. Le score ne bougera pas : les hommes de Frank Defays signent leur troisième succès de la saison et dépassent les Gaumais au classement avec 10 points!