Tchalou nalinnois pour un jour !

"Beaucoup d’échanges"

La responsable sportive de Nalinnes, Céline Van Daele, explique l’origine de cette journée: "On a beaucoup d’échanges avec Tchalou. Dominique Blairon collabore pas mal avec nous. On prévoit du monde car il y aura notamment beaucoup d’enfants. En plus, bon nombre de nos petits sont les enfants de professeur d’éducation physique qui sont aussi en congé (rires)! La rencontre de Ligue va sûrement attirer nos jeunes car nous n’en avons pas dans notre club. C’est l’occasion de faire découvrir le haut niveau aux enfants."

Pour Ugo Blairon, il fallait rendre la pareille à Nalinnes: "On en parle depuis longtemps avec nos amis nalinnois de créer une journée comme celle prévue ce 27. Je voulais du concret et donc cet événement a vu le jour. Nos clubs s’entendent vraiment bien. Beaucoup de membres de Nalinnes nous suivent pendant l’année à Thuillies. Il était temps que ce soit nous qui nous déplacions. Je tenais à ce que ce projet aboutisse. Je n’aime pas quand un projet reste à l’état de paroles. De plus, nous avons des entraîneurs en commun, je tenais à faire vivre cette journée, surtout aux enfants !"