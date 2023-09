OLYMPIC: Penin est en réathlétisation. Hassaini est suspendu. Mechmache est en réathlétisation après retour de maladie.

L’entraîneur des Dogues garde la tête froide et les pieds sur terre, après le match de dimanche. Lui et son groupe se focalisent sur le déplacement à Knokke. Un adversaire qui montre une certaine régularité depuis quelques semaines, dont une qualification en coupe en écartant Seraing et qui affrontera Malines en seizième. Les Côtiers l’ont remporté dimanche en championnat face à Heist, qui occupait alors la tête du classement.

Ce match à Knokke sera tout sauf facile. Une bonne chose de rejouer vite pour oublier la défaite de dimanche ?

Comme tous les autres matches de la série. Il ne faut surtout pas oublier la défaite afin de se servir de celle-ci pour rebondir.

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à Namur et qu’il faudra revoir ou corriger ?

La notion de duels qu’ils soient défensifs ou offensifs est très importante dans cette division. Une fois les duels gagnés, toute équipe peut imposer son jeu et son rythme sinon une issue favorable au match sera compliquée.

L’Olympic a montré du bon contre Lokeren et en coupe mais semble être dans le dur contre des adversaires plus modestes, qu’est-ce qui explique cela ?

Un groupe est dans le dur quand il est en pleine possession de ses moyens et qu’il échoue mais là ce n’est pas le cas. Le groupe a besoin de passer par de tels échecs pour progresser individuellement et collectivement. Les adversaires dit "à la portée" sont ciblés en fonction du classement et la réalité du moment me fait dire que nous sommes "à la portée" de toutes les équipes du championnat donc la priorité est de vite arrêter d’être un oiseau pour le chat.

Des changements à prévoir et lesquels ?

En fonction de la récupération des uns et des autres, du retour ou non de certains et de ce qui sera mis en place, des changements pourraient être opérés.

Knokke ne sera pas à prendre à la légère. Vos impressions sur cette équipe ?

Un déplacement à Knokke n’est jamais évident mais cela se passe dans les têtes. C’est une équipe joueuse avec de la percussion et beaucoup de vitesse offensive.

Pourquoi avoir changé de gardien dimanche en alignant Plumain ?

Concernant les gardiens, la communication avec eux est très bonne et ils savent très bien le pourquoi du comment des choix opérés. C’est bien là l’essentiel pour moi.