Le PàC Trail a fait fureur

Et la participation a explosé avec près de 1100 participants ! C’est plus de trois cents en plus que l’an dernier. "C’est fou ce record !, s’exclame Quentin Vancompernolle. Sans viser cette barre symbolique des 1000, nous étions confiants car nous avons vu l’engouement lors des pré-inscriptions. Apparemment le cadeau que nous offrions, à savoir un t-shirt plutôt original, a fait son effet ! La météo super agréable du jour nous a aussi été très profitable."

Dès sa création en 2018, le PaC Trail a trouvé son public. "Je me souviens qu’à l’époque nous avions déjà eu plus de 800 alors que j’aurais signé des deux mains pour qu’ils soient 200 ! Evidemment attirer autant de monde demande toujours plus de rigueur dans l’organisation mais je crois que nous avons aussi parfaitement accompli notre tâche. Seul un traileur est venu me trouver pour me dire qu’il s’était trompé de parcours. Quant à cette nouvelle course en relais, elle avait été proposée pour fêter notre 5e édition. Nous verrons si nous la reconduirons l’année prochaine."

À noter que les bénéfices de l’événement seront reversés à l’association Make-A-Wish et aux guides de Pont-à-Celles.

Troisième victoire pour Gaelle Gillot

Les plus rapides des "Costauds" (23 km, 340 m D + ) ont été le Brabançon Toni Meynaert, coach sportif de profession, et Gaëlle Gillot, kinésithérapeute à Pont-à-Celles, pour qui il s’agissait d’une troisième victoire consécutive dans l’épreuve !

Sur le circuit "Médium" (14 km, 250 m D + ), Cédric Mulpas et Mélanie Lahaye sont les vainqueurs. Enfin, sur le "Mini" (7 km, 115 m D + ), les victoires sont pour Jonathan Mol et Amélie China. L’équipe relais victorieux était constituée d’Antoine Gilles et Régis Dubois.

Les podiums

23 km: HOMMES: 1. Toni Meynaert 1h36'20, 2. Gaetan Bricteux 1h41'56, 3. Nicolas Delfosse 1h42'04 ; FEMMES: 33. Gaëlle Gillot 1h57'35, 67. Sophie Fox 2h08'05, 97. Yasmine Bearelle 2h19'00.

14,5 km: HOMMES: 1. Cédric Mulpas 1h04'00, 2. Pascal Chivoret 1h07'16, 3. Raphaël Lavarenne 1h07'21 ; FEMMES: 25. Mélanie Lahaye 1h14'38, 29. Martine Decamp 1h15'52, 42. Laura Sipura 1h18'17.

7 km: HOMMES: 1. Jonathan Mol 30'14, 2. Lucien Pigeolet 30'55, 3. Damien Bruynbroeck 31'00 ; FEMMES : 19. Amélie China 37'32, 29. Emilie Stainier 39'16, 42. Nathalie Sanna 41'21.

3x2 km relais: HOMMES: 1. Gilles Antoine/Régis Dubois 25'40, 5. Sébastien Di Cesare/Yannick Boucher 29'18, Thibault Decock/Timmy Willem 34'15 ; MIXTES: 2. Grégori Goetynck/Audrey Goetynck 25'50, 3. Elise Provoost/Erwin Provoost 26'07, 4. Anaïs Yernaux/Gabriel Provoost 27'41 ; FEMMES: 11. Clothilde Léonard/Rose Croix 35'07, 16. Elisa Eugène/Alice Fontenelle 37'36, 18. Marine Henry/Alyssé Rucquoy 38'56.