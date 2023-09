Frank Defays de retour à Virton avec Charleroi B: "3 favoris et l’Excelsior en fait partie"

Frank Defays, quel effet cela vous fait de défier Virton ?

C’est spécial, je ne peux pas le nier, même si je dois faire abstraction du contexte pour préparer au mieux cette rencontre. Beaucoup de choses ont changé là-bas, beaucoup ont quitté le navire, mais il y en a encore quelques-uns que je connais, comme Thibaut Lesquoy et Mayron De Almeida qui sont revenus au bercail. Je vois les choses de loin, mais je pense que ça bouge à nouveau dans le bon sens là-bas. Et le retour de Philippe Émond est important. Selon moi, c’est la garantie que ce nouveau projet tient la route. Si ce n’était pas le cas, il n’aurait jamais accepté d’être à nouveau le sponsor du club. Et c’est bien, je vais pouvoir affronter un maillot un peu plus familier, une équipe qui a récupéré ses vraies couleurs.

Désastre au Congo

On imagine que vous avez suivi tout ce qui s’est passé durant la période Becca…

Pour moi, le plus gros gâchis, c’est cette belle académie qui a disparu. Un véritable vivier de talents du cru et on sentait qu’il n’y avait pas la moindre intention de relancer la machine. Je suis passé une fois au Congo, pour un tournage dans le cadre des cent ans du club, et j’ai vraiment été abasourdi par l’état des installations. Un désastre. Comment pouvait-on dépenser autant d’argent pour les joueurs et en même temps négliger à ce point les infrastructures ?

L’équipe actuelle de l’Excelsior vous laisse quelle impression ?

Je n’ai pas encore eu le temps d’y regarder en détail, je vais m’y atteler dans les heures qui viennent (NDLR: interview réalisée lundi matin). Mais il y a de la qualité dans ce groupe et, résultats aidant, le public va revenir de plus en plus nombreux. On cite toujours Lokeren et La Louvière comme favoris car ces deux clubs ont clairement affiché leurs ambitions, mais selon moi, il y a trois favoris et l’Excelsior en fait partie.

Vous avez repris les U23 pour les dernières semaines du championnat passé et vous cumulez cette fonction avec celle de T2. Vous devez avoir des journées chargées ?

Oui et j’ai d’ailleurs dit à Philippe Émond que je travaille désormais autant que lui à l’époque (rires). Je supervisais déjà les U23, puis on m’a demandé de reprendre cette équipe parce que sa situation au classement imposait du changement. Cela a bien fonctionné et on a continué comme ça. C’est plus de boulot, mais c’est plus simple pour assurer la connexion entre les noyaux A et B.

L’assistant reste assistant

Et vous coachez les espoirs d’une manière différente que les seniors ?

La grande difficulté réside dans le fait que je ne sais jamais très tôt de quels joueurs je vais disposer. Si des gars du groupe A vont descendre en espoirs ou inversement. Pour le match contre l’Antwerp B dimanche, j’ai dû attendre jusqu’au match des A contre Courtrai (NDLR: samedi) pour le savoir. Maintenant, le plan de jeu ne varie pas, tout le monde le connaît.

Après avoir coaché Mouscron durant six mois (février à août 2018), vous espérez retrouver un poste de T1 parmi l’élite ?

Non. Et c’était très clair dans ma tête quand j’ai décidé de devenir assistant ici.

Parce que votre expérience chez les Hurlus vous a laissé un trop mauvais souvenir ?

Oui. À l’époque, j’ai saisi une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer, mais c’est difficile de coacher quand vous constatez que l’aspect sportif n’est pas le seul à entrer en compte. Et je ne rêve pas de remplacer un T1 parce que, de mon point de vue, quand vous devenez assistant, c’est pour rester assistant, pas pour ambitionner le poste du coach principal. Paradoxalement, même si j’ai choisi un job instable, j’aime la stabilité. De plus, en venant à Charleroi, j’ai retrouvé un club qui, professionnellement et humainement, m’a offert quelques-uns de mes plus beaux moments. Comme Virton d’ailleurs.