Un Gosselies patient

Cartes jaunes: Alestra, Coquette, Bastin, Moitroux, Busacca, Van Haesbroeck.

Buts: Bastin (0-1, 84e ; 0-2, 90e).

NAAST: Busacca, Villa, A. Matthys (77e D. Matthys), Mascolo (85e Wambreuse), Kwembeke, Teugels, Moitroux (87e Gorez), Spinelli, Bouvry, DeLaever, Coquette (87e Kuka).

GOSSELIES: Chalon, Bollens, Pingaut, Davrichov (88e Davrichov), Alestra (46e Kaponda), Laloux, Boulanger, Seggour (63e Kabuyi), Aragon (71e Dury), Kalonji, Bastin.

Gosselies, en favori annoncé à la montée, est attendu sur toutes les pelouses de la série. C’était un nouvelle fois le cas samedi à Naast. "On savait que ce serait très compliqué, avoue Steve Pischedda, l’entraîneur gosselien. Nous avons affronté une adversaire qui jouait pour ne pas encaisser et prendre un point."

Face à ce genre d’opposition, la patience est une vertu majeure. Alors, même si les Casseroles se sont forgé moins d’occasions que lors des rencontres précédentes, ils ont été récompensés de leurs efforts et de leur sang-froid. "Quand le 0-1 est tombé, le deuxième but est venu rapidement. Cette victoire est de bon augure pour la suite du championnat parce que mon équipe a fait preuve de maturité. On sait que ce sera plus facile face à des équipes qui voudront jouer au football. En attendant, ce premier bilan de 12 sur 15 est top. Si on nous l’avait annoncé en début de saison, nous aurions signé des deux mains. Mon groupe vit bien hors du vestiaire et cela se voir sur le terrain."