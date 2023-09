Arbitre: M. Cyx.

Cartes jaunes: Matela, Samparese, Brismez, Marro.

Buts: Cammisuli (0-1, 36e), Dauby (1-1, 58e), Dehont (2-1, 69e).

PÀC/BUZET: Vandenvelde, Servais, Bailly, D. Francart, Dehont (76e Merckx), Dauby (68e A. Francart), Brismez (84e Hemberg), Dufer, Giorlando, Demerrisse, Vanhorick.

JEMAPPES: Laporte, Ouedraogo, Saidane, Matela, Seoudi (63e Samparese), Hincelin (33e Marro), Collier (84e Zara), Cammisuli (80e Bottes), Zouramane, Omonga, Derome.

Ce sont des Montois ivres de confiance qui ont plus qu’embêté une formation buzétoise qui aura eu besoin d’une quinzaine d’occasions franches pour faire pencher la balance en sa faveur. Après quelques minutes, le décor était planté: la tête de Vanhorick était sauvée sur la ligne par un défenseur et la récupération de Brismez touchait l’intérieur du poteau. Inversement, la tête de Brismez filait sur Laporte et celle de Vanhorick sur le cadre.

Jemappes égalisait les échanges mais la plus belle possibilité était pour Dehont, seul, dont la frappe était encore détournée par Laporte. Mais, à la demi-heure, après une première frappe enroulée de Matela, Cammisuli (hors-jeu ?), lui, ne laissait pas passer l’aubaine et trompait Vandenvelde de près.

Après un nouveau montant de Vanhorick dès le retour des vestiaires, la poisse allait enfin quitter les PACmen. Giorlando offrait l’égalisation à Dauby et Pont-à-Celles en profitait pour confirmer son temps fort en passant devant. Dehont, à l’affût aux abords du rectangle, envoyait un missile qu’un défenseur montois déviait hors de portée de son propre gardien.

Mené, Jemappes remettait le nez à la fenêtre dans le dernier quart d’heure mais Collier dévissait et Cammisuli arrivait trop tard. Giorlando loupait le KO à la 85e et le PAC souffrait jusqu’au bout, Vandenvelde se jetant une dernière fois devant Bottes juste avant le coup de sifflet libérateur de M. Cyx. Les Pont-à-Cellois en profitent pour se repositionner dans le bon wagon.

"La victoire est entièrement méritée, nous avons quand même touché le cadre trois fois, pointe Roch Gérard, l’entraîneur local. C’est toute la différence par rapport à l’an passé où nous n’avions besoin que de deux occasions pour planter trois buts. Mais pas question de faire la fine bouche, d’autant que Jemappes était en forme, ce qui ne fait que rendre notre succès plus qualitatif. À nous d’enchaîner, à présent…"