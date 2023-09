Solre-St-Géry et Baulet se donnent de l’air

Battu lors des deux premières rencontres de la saison, Froichapelle semble avoir trouvé la formule magique et signe un beau 10 points sur 12 en s’imposant face au second du championnat. "Depuis trois semaines j’ai trouvé un certain équilibre et certains automatismes sont en train de se mettre en place. On commence à former un groupe qui a bien évolué en quelques semaines. J’ai même des choix à faire au niveau des joueurs, c’est presque du luxe pour moi. On monte en puissance. On n’est qu’à cinq points du leader qu’on affrontera la semaine prochaine", sourit Denis Peetermans, le T1 local.

Erpion 3 – Fleurus 0

Buts: Mineur (1-0, 32e), Pétrisot (2-0, 46e ; 3-0, 55e).

Nalinnes 4 – Gilly 0

Buts: Mion (1-0, 10e), Lesoil (2-0, 63e), Meunier (3-0 sur pen., 70e; 4-0, 83e).

Beaumont 3 – Carolo Football 5

Buts: Xiao Ye (0-1, 2e ; 2-2, 33e), Vanhecke (1-1, 8e), Catrain (2-1, 28e), Fiévet (3-2, 53e), Taouchant (3-3, 60e ; 3-4, 89e), Scorneau (3-5, 95e).

Froidchapelle 3 – Montignies 1

Buts: Sanchez Manjon (1-0, 12e), Boukhoubza (2-0, 24e), Moreau (3-0, 69e), Driss (3-1, 79e).

Solre-St-Géry 5 - Ransart 0

Buts: Meunier (1-0, 6e), Dadache (2-0, 7e), De Coster (3-0, 43e), Duquesne (4-0, 60e ; 5-0, 73e).

Mominoise 0 – Farciennes 1

But: Campagna (0-1, 73e).

Jamioulx 3 – Gerpinnes 3

Buts: Romeyns (1-0, 4e ; 2-1 sur pen., 57e), Mucci (1-1 sur pen., 39e; 3-3, 88e), A. Bertinchamps (3-2, 84e), Blavier (2-2, 80e).

Baileux 3 – Baulet 4

Buts: Baurain (0-1 sur pen., 26e), Lernout (1-1, 29e), Vereecke (2-1, 42e), Mahy (3-1, 45e), Ezzaoui (3-2, 60e), Grégoire (3-3, 85e), D’Addario (3-4, 89e).