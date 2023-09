Arbitre: M. Hainaut.

Cartes jaunes: Minsart, Binon, Rosa, André (T1 Ransart), Debuysschère, Fontaine, Boucart, Vandenhove, Bulteel.

Buts: Bodson (1-0, 11e ; 2-2, 84e), Boucart (1-1, 47e), Rawish (1-2 sur pen., 65e).

RANSART: Minsart, Castellana, Courtin Silva, Rosa (66e Degeyter), Querriau, Binon, Algun (66e Prevot), Midulla (66e Lange), Miceli, Bodson, Quina.

MOLENBAIX: Fernez, Rei, Debuysschère, Deneyer, Vandenhove (35e Morain), Bouzid, Fontaine, Rawash, Plume (65e Bulteel), Dinguidi (90e Lebel), Boucart (74e Coqu).

Boostés par le sans-faute depuis l’entame de la saison, les Cougars espéraient enchaîner en recevant une équipe de Molenbaix encore loin de son statut de favori de la série. Dès la 11e minute, les intentions locales se traduisaient au marquoir via l’ouverture du score de Bodson. Étrangement, ce but coïncidant aussi avec la baisse de régime des joueurs locaux.

À trois reprises, Molenbaix provoquait des interventions de Minsart ou de Castellana. Mais Ransart parvenait à garder son avance jusqu’à la rentrée aux vestiaires.

Dès la reprise des débats, Molenbaix continuait sur le même tempo et cela payait. À la 47e, Boucart trompait le dernier rempart des Cougars sur une tête placée. Le pire des scénarios arrivait après l’heure de jeu quand Castellana accrochait Rawash dans le rectangle. Ce dernier transformait son essai et permettait à ses couleurs de prendre les devants.

Comme ce fut déjà le cas face à PàC/Buzet, le caractère ransartois permettait à Bodson d’égaliser en fin de match. Hélas trop tard pour éviter la perte de deux points. "Pour moi, l’égalisation tombe tard parce que je pense que s’il restait encore cinq minutes de plus, on pouvait le faire. La différence avec la saison passée ? On a plus besoin de quinze occasions pour marquer", constatait Damien Miceli, le capitaine carolo.