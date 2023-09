Les favoris s’imposent

"Comme la semaine dernière, nous avons marqué rapidement, raconte Nicolas Massant, l’entraîneur frasnois. Nous avons ensuite été dans la gestion de match et nous n’avons rien laissé à l’adversaire. Mon groupe est large et j’espère que nous irons le plus loin possible. Il y a en tout cas une excellente ambiance."

Michaël Mantas Pantoja était lui aussi très satisfait du résultat de Roselies B: "Nous avons bien posé le jeu et les consignes ont été respectées. Nous avions dû modifier quelques petites choses car nous avions des absents. Montigny B est une très belle équipe et elle fera une belle saison."

MSM/Collège B 9 – Gerpinnes F. 0

Buts: Chapeaux (1-0, 19e ; 5-0, 57e), D’Antonio (2-0, 24e ; 4-0 s. pen., 37e; 9-0, 86e), Arcq (3-0, 29e), Verdebout (6-0, 75e ; 7-0, 80e), Chauvaux (8-0, 85e)

Fleurus B 2 – Châtelet 0

Buts: Bodson (1-0, 55e), Devert (2-0, 65e)

Roselies B 2 – Montigny B 0

Buts: Dinari (1-0, 30e), Güzel (2-0, s. pen., 47e)

Mellet 4 – St. Amand-Brye 3

Buts: Ruelle (1-0, 5e), Dellisse (1-1, 10e), Cowez (1-2, 12e), Stasiak (1-3, 47e), Giannini (2-3, 50e ; 3-3, 69e), Delhaye (4-3, 73e)

Monceau B 9 – Aiseau-Presles 3

Buts: Willem (1-0, 5e), Muccino (2-0, 31e ; 3-0, 33e ; 7-3, 78e), Sayf (4-0, 36e), Buccarello (5-0, 38e), Joly (5-1, 66e), Surrier (6-1 s. pen., 67e), Hoët (6-2 s. pen., 71e), Mulquin (6-3, 77e), Ozyurt (8-3, 81e), Contignac (9-3, 87e)

Marbaix 3 – Marcinelle B 4

Buts: Adam (0-1, 3e), Fourneaux (1-1, 8e), Aibeche (2-1, 11e ; 3-3 s. pen., 90e), Gondry (2-2, 65e ; 2-3, 70e), Sidiras (3-4, 90e+2)

Frasnes B 3 – Jamioulx B 0

Buts: Nuyts (1-0, 2e), Deschauwer (2-0, 64e), Goffin (3-0, 83e)