Le joli coup de Jumet !

Malmené par une formidable équipe de Frasnes, Jumet a vécu un étrange samedi soir, en championnat. Le club a dû puiser dans ses ressources pour renverser un match acquis à la cause des visités. "On se doutait qu’il nous faudrait du temps pour rentrer dans la partie, explique Lucas Rizzo, l’entraîneur des Jumétois. On a malheureusement dû courber l’échine à deux reprises. Ce sont deux erreurs qui ont donné l’avantage à nos adversaires. Des adversaires qui ont bien joué le coup." Frasnes avait clairement la rencontre entre ses mains. "Quand tu mènes 2-0, chez toi, tu n’as pas le droit de laisser un adversaire revenir au score, souligne Marco Capacci, l’entraîneur des Frasnois. Malheureusement pour nous, un moment de relâchement a permis à Jumet de réduire l’écart juste avant la pause. J’avais prévenu les gars à la mi-temps. Ils savaient très bien que la montée d’un Bux pourrait faire mal. Il a eu un pied dans les deux buts. Ce revers est de notre faute. On doit en retenir la leçon. Si un nul aurait été plus logique ? Non, Jumet mérite son succès. Il a eu le mérite d’y croire et de jouer durant 90 minutes."