Gosselies, unique second au classement

Le match entre les deux Carolos a finalement souri aux Roviens. " J’ai perdu deux joueurs sur blessure (Vinck et Lo Manto), mais nous avons gagné dans la maturité. On a été très intelligent et nous n’avons pas paniqué malgré la réduction du score à 2-1. C’est une très belle série de 12 points sur 18 et quand je vois le travail fourni aux entraînements, tu ne peux que prester quelque chose de bien, on ne fait pas de la merde ou je n’ai pas des gens qui trichent ", confie Gianni Amico, le T1 victorieux. Sur l’autre banc, les Coalisés n’ont toujours pas réussi à glaner la moindre unité en déplacement. " On est passé à côté de notre match, on était en dessous dans tous les duels. Il faudra trouver un équilibre dans le milieu de terrain selon moi. Parce que défensivement, c’est notre point fort. Ça va d’aller ", espère Mathieu Huyghebaert, le T1 des PàCmen.