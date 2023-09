Forges et Rance font la loi

Le carton de cette sixième journée est en faveur de Nalinnes B. Les hommes de Michel Frau ont étrillé Baileux. Ils n’avaient plus gagné depuis la journée inaugurale. "Elle fait clairement du bien au moral, lâche l’entraîneur. On a retrouvé un esprit d’équipe et une finition qui nous avaient fait défaut ces derniers temps. Sans être exceptionnels, on a le mérite de l’emporter. On a continué à jouer vers l’avant après le 1er but. Je tiens aussi à souligner la sportivité des Baileusiens après leur exclusion. Il n’y a eu aucune agressivité de leur part et ils sont restés corrects."

Contre La Buissière B, Sivry a signé son second succès de la saison après deux défaites de rang. "Nous avons été percutants, pointe David Dartevelle. On aurait pu marquer davantage mais je suis très content, notamment de la prestation des petits jeunes."

Sans faire trop de bruit, Solre avance dans ce championnat. "Une victoire compliquée, avoue Wesley Lecocq. Après un premier quart d’heure de rêve, nous nous sommes totalement éteints. Heureusement pour nous, Beaumont rate le 3-2 sur penalty. L’adversaire était plus mature que nous et aurait pu nous prendre des points."

Momignies B 1 – Boussu-lez-Walcourt 2

Buts: Dumont (0-1, 3e), Rigotti (0-2, 41e), Demaret (1-2, 53e)

Rance 5 – JS Erpion 1

Buts: Descamps (1-0, 15e), Poucet (2-0, 34e ; 3-1 ; 58e ; 4-1, 70e), Dupuis (2-1, 37e), Declercq (5-1, 77e)

Forges 4 – Marbaix B 1

Buts: Boncher (0-1, 17e), Karaca (1-1, 22e ; 2-1, 41e), Bayot (3-1, 80e), Thibaut (4-1, 90e)

Solre/s/Sambre B 4 – Beaumont B 2

Buts: Laeremans (1-0 ; 4-1), V. Lainel (2-0), Tilliard (3-0 sur pen), Lousberg (3-1), Préat (4-2)

Grand-Reng B 3 – Froidchapelle B 0

Buts: Alnuman (1-0, 9e), Fewou (2-0, 45e ; 3-0 sur pen, 62e)

Nalinnes B 9 – Baileux B 0

Buts: Evrard (1-0, 5e), Stevaux (2-0, 17e), Lefevre (3-0, 39e ; 4-0 sur pen, 45e ; 5-0, 51e), Anizé (6-0, 66e ; 8-0, 73e), Didion (7-0, 67e), Douchet (9-0, 79e)

Sivry 4 – La Buissière B 1

Buts: Lecohier (1-0 sur pen, 2e), Dartevelle (2-0, 27e), Seny (3-0, 52e), Poussart (4-0, 65e). Le buteur de La Buissière n’a pas été communiqué.