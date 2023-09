Charleroi rate sa première période

À la reprise, les visités montrent un tout autre visage. "Les gars ont eu une très grosse réaction au niveau de l’intensité défensive. Nous n’encaissons plus que 30 points (dont 10 de Blanchart). J’ai vu de très bonnes choses. C’est plutôt rassurant en soi. Malheureusement, une fois revenus à deux unités en fin de quart-temps, nous commettons quatre fautes de suite dans la première moitié du terrain. Cela offre à chaque fois les lancers à l’adversaire et nous encaissons un 0-8 dont nous ne nous remettons pas. La lecture de jeu reste à travailler, tout comme l’utilisation des situations de pick and roll."

Le coach souligne le bon match d’Adedayo Polet, ainsi que ceux de Zecevic et Adzeh. "Hugo Loncke et Sasha Fedele sortent leur épingle du jeu en défense. Le second nommé s’était cependant entrainé avec la D1 du matin. Physiquement, il a eu dur."