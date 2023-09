Charleroi maîtrise son sujet face aux Anversois

Cartes jaunes: Boukamir, Da Silva, Dalle Molle, Smits.

Buts: Stulic (1-0, 1re), Boukamir (2-0, 49e), Vanhees (2-1, 73e), Stulic (3-1, 79e).

CHARLEROI B: Closset, Hoedaert, Denuit, Dalle Molle (89e Mbeng), Monticelli, Boukamir (89e Delperdange), Benaets, Da Silva (87e Lokembo), Sylla (76e Okumu), Lutte, Stulic.

ANTWERP B: Devalckeneer, Davis (76e Courtens), Dessoleil, Wyns, Mbuy-Mbayo (62e Horemans), Zaânan, Gillot (46e Tuypens), Shala (84e Courtens), Smits (84e Amal), Vanhees, Udoh (84e Mitrovic).

Une semaine après avoir reçu une gifle à Lokeren, les Zébrions ont eu une belle réaction. Il faut dire que le scénario a été idéal pour les Carolos avec un but dès les premières secondes de Stulic, qui trouvait la barre transversale au quart d’heure. Plus présent dans les duels, le Sporting empêche les Anversois de développer leur football mais ni Hoedaert ni Da Silva ne parviennent à creuser l’écart.

En seconde période, un nouveau but rapide, de Boukamir cette fois, lançait les Zébrions vers un succès aisé. Et cela d’autant plus que, sur un centre parfait de Da Silva, Stulic obligeait le portier anversois à un arrêt de grande classe. Les visiteurs espéraient avoir relancé le suspense avec le but de Vanhees, laissé trop seul par la défense locale. Stulic fixait le score à 3-1 en fin de match. Charleroi s’est imposé logiquement en développant un football plus physique et plus collectif que celui de l’Antwerp.