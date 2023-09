Après sa victoire face à Couvin, dimanche, Monceau a pu travailler en toute sérénité cette semaine, émaillé tout de même par quelques bobos. Et ce dimanche, il faudra être solides pour enchaîner un deuxième succès. C’est Braine qui est attendu à la rue des Sablières. "Ce sera plus costaud que Couvin, prévient Luka Lazitch, le gardien moncellois. C’est une équipe jeune qui imposera son football très athlétique. Je dirais que Braine ressemble un peu au Pays Vert, la seule équipe contre qui nous avons pris l’eau cette saison."

L’entraîneur, Michel Dufour, a également mis ses hommes en garde sur les phases arrêtées, véritable atout des Brainois. "On va donc devoir éviter les fautes inutiles, surtout à l’abord de notre rectangle. On doit aussi essayer de leur laisser le moins de coups de coin possible."

Pour un gardien, l’objectif est toujours d’enregistrer une clean sheet. Ce n’est arrivé qu’une seule fois sur les quatre premières rencontres de championnat. "Depuis le match contre le Pays Vert, nous avons pas mal travaillé cet aspect du jeu pour retrouver une belle assise défensive. Si on applique bien les consignes du coach, nous pourrions bien garder le zéro derrière."