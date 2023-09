Buts: Abdallah (1-0), Ghislandi (2-0; 10-2), Rahou (3-0; 5-0; 7-0; 8-0; 9-0), Lamsaiah (4-0), Leo (6-0), Drihem (9-1; 9-2), Dahbi (11-2), Goffin (12-2), Morando (12-3)

C'est à un match spectaculaire auquel les spectateurs assistèrent vendredi soir, à la salle de La Garenne. Les Carolos ne tardaient pas à entrer dans ce derby en menant rapidement au score. C'était déjà 3-0 après cinq minutes de jeu, des buts d'Abdallah, Ghislandi et Rahou.

Trop facile! Lamsaiah signait le 4-0 d'une splendide volée. Il n'y en avait que pour les Blues, déchaînés. Rahou donnait au score des allures de forfait, on ne jouait que depuis huit minutes. Il n'y avait pas match dans ce derby hennuyer qui tournait à la correctionnelle pour les Mouscronnois. Leo était à la finition d'une nouvelle action collective(6-0).

Les "Blues" se montraient plus agressifs et pugnaces pour arracher les ballons, avec un pressing très haut. Résultat au marquoir, avec les septième et huitième buts marqués par Omar Rahou, l'homme-orchestre de la formation de Luiz Aranha.

Démo de Futsal

La seconde période démarrait avec la même intensité, les locaux étaient loin d'être rassasiés. Rahou en démonstration sortait une "Madjer" devant le but, une talonnade trompant le keep visiteur. Charleroi s'amusait avec son adversaire.

Les Hurlus réduisaient le score par Drihem. Cela avait le mérite de relancer la fanfare en tribune. La partie s'essoufflait ensuite et c'était normal vu les efforts consentis. Drihem profitait du relâchement pour inscrire son deuxième but (9-2). Ghislandi plantait le dixième but des Carolos toujours pas repus. Dahbi était à la conclusion et à la fête (11-2). Goffin creusait l'écart et Morando pour la forme faisait 12-3. Victoire indiscutable des Blues.

Omar Rahou a été brillant et auteur de cinq buts sur les douze inscrits par son équipe : "Nous avons mis l'intensité sachant que Mouscron avait su battre Anvers. Ensuite contre Bilzen, ils perdent donc nous ne savions quel visage ils allaient afficher ce soir. De ce paradoxe, on a décidé d'y aller à fond, avec les occasions pour tuer le match rapidement. Cela fait plaisir de marquer pour un buteur comme moi et c'est aussi grâce à mes équipiers, qui me permettent de signer un beau match ce soir."