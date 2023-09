Jumet compte se retrousser les manches

Contre une solide équipe de Frasnes, Jumet espère bien lancer son championnat. "Pour le moment, on n’a pas encore trouvé le rythme de croisière, explique Lucas Rizzo, l’entraîneur. Mais c’était attendu. Il y a eu un retard dans la préparation. Je m’attendais à connaître quelques semaines plus délicates. Dans notre malheur, on n’a pas encore perdu de rencontres mais on ne devrait pas continuer de la sorte trop longtemps. On a des ambitions, on doit se donner les moyens de réussir. J’ai confiance en mes joueurs. Néanmoins, j’ai un plan de jeu, une idée en tête. Le groupe doit s’y prêter pour avancer."