L’entraîneur estime également que les propos du début de saison du président n’ont pas servi Gozée. "Nous sommes attendus partout où nous allons et chacun cherche à gagner des points contre nous. Même si nous avons fait des transferts et que nous avons de l’ambition, les paroles de Monsieur Deliège ne servent pas le groupe qui ressent de la pression. Ensuite, le début de saison n’a pas été idéal. Nous étions directement bye et le premier match que nous jouons, ça ne va pas à son terme. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait prêts. Je pense que dans une quinzaine de jours, nous serons plus armés pour remplir nos objectifs."

Dans les autres rencontres, un beau duel opposera Anderlues B à Roux B. Dans le bas de tableau, Péronnes B et Chapelle B s’affrontent pour prendre leurs premiers points. Le leader Trazegnies est bye.

4G: le calendrier se corse pour Roselies B

Deux formations n’ont toujours pas connu l’amère sensation de la défaite: Monceau B et Roselies B. Si les Moncellois accueillent à domicile Aiseau-Presles, les Roseliens reçoivent une des équipes en forme de ce début de saison, à savoir Montigny B.

"La suite s’annonce plus compliquée, avoue d’emblée l’entraîneur Michaël Mantas Pantoja. Nous allons commencer à affronter des équipes qui ont quelque chose à jouer. Et il y aura des changements par rapport à mon onze habituel car nous avons des blessés. C’est évidemment dommage car j’aime tourner avec le même effectif quand les résultats sont bons."

Ce n’est pas pour autant que cette rencontre sera abordée avec défaitisme dans les rangs roseliens. "Je fais confiance à tout mon groupe et aux remplaçants. Ils ont l’occasion de me montrer qu’ils peuvent bousculer une hiérarchie même si nous allons devoir modifier certains plans de jeu car j’ai des remplaçants qui s’adaptent moins facilement à mon système de prédilection. Les solutions seront discutées avec mon adjoint et aussi numéro dix Nalinci Levent. Nous travaillons vraiment de concert et chaque décision est prise en concertation l’un avec l’autre. Il faut de toute façon montrer sur les prochains matchs que nous sommes bien à notre place et que l’objectif de jouer le tour final est réaliste."

Après Montigny B, Roselies B affrontera Châtelet et Frasnes B. Un triptyque qui s’annonce en effet compliqué. Les Roselies verront déjà un peu plus clairs dans quelques semaines. B.R.