Demain, le promu présentera son école de jeunes et l’occasion est belle de poursuivre l’opération séduction. Et d’effacer le lourd revers concédé à Molenbaix. "Où nous sommes tombés sur plus forts que nous, résume l’entraîneur rolendien, Juiseppe Di Maggio. Le score est, sans doute, trop lourd mais nous n’avons rien à revendiquer. Nous savons qu’il y a deux ou trois équipes injouables et Molenbaix en fait partie. Ce qui m’intéresse, c’est de voir notre réaction. Car après trois années fastes, Gerpinnes doit apprendre à perdre. Il y a encore un grand fossé entre les meilleurs clubs hennuyers et nous mais ce n’est pas pour autant que nous sommes sans atouts."