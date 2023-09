Erpion doit rebondir

Antony Moles a dû jouer les psychologues toute la semaine auprès de ses joueurs. Tous touchés par la terrible blessure de Théo Louis, les Erpionnais doivent vite rebondir à Rance ce samedi soir. " J’ai essayé de rassurer tout le monde sur l’état de santé de Théo , entame l’entraîneur. Les premiers résultats n’ont révélé aucune lésion au niveau ligamentaire et il sait se déplacer sans béquilles. On lui a posé une attelle. " Le joueur de 19 ans a tout de même annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. " Il a déjà subi une blessure semblable en janvier. Il a souffert pour revenir une première fois et il n’a plus envie de revivre ça. Il est encore aux études et il ne veut pas prendre de risque pour la suite de sa carrière sportive ou professionnelle. Il a peur de la rechute. C’est peut-être une décision à froid, je ne désespère pas de le convaincre de revenir. En tout cas, il nous manquera. Il est venu nous voir à l’entraînement cette semaine et il sera au match à Rance. Il est notre premier supporter. "