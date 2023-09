Déclic à la reprise pour Fleurus

CFB: Polizzotto 0-5 (1x3), Gonzalez, L. Foerster 7-19 (4x3), Hislaire 2-4, Mestdagh 2-2, Menten 2-4, Laviolette 2-6, Coibion 4-2, Hennau 6-2 (2x3).

Longtemps, le CFB a buté contre la zone liégeoise, accumulant pertes de balles et imprécision de loin comme de près. Après un démarrage laborieux (2-12), les Bernardines s'étaient rapprochées à deux points à la 10e. Elles passaient devant à 21-19 mais calaient à nouveau. Au repos (25-36), Esneux avait écopé de 4 techniques et l'une de ses filles s'était fait exclure. Changement de topo à la reprise. Le duo Polizzotto-Foerster faisait merveille. A 41-41, les visiteuses faisaient une dernière fois illusion (41-45) et le CFB éteignait la lumière: 49-47 à la demi-heure et 69-51, écart maximal.