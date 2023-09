Un pivot en plus à Charleroi

"Les garçons se doivent d’avoir confiance en eux si l’on s’en tient à leur implication, à la façon dont ils s’entraînent, à leur capacité à emmagasiner le message du staff et, aussi, à enchaîner les matches. Nous restons sur un dernier match probant, à Kontich." Le message de coach Maio, axé sur la confiance en soi, s’explique par la solidité de l’adversaire attendu ce dimanche à Jumet. "Waregem joue le haut du panier chaque saison. Il en ira encore ainsi cette année. Le match s’annonce compliqué. Cela nous plonge d’entrée dans le bain. Notre groupe n’est pas construit pour la D2. Le but est de développer et former les gars pour les rendre compétitifs à moyen terme. À la maison, il faudra tout donner, se montrer irréprochable dans l’attitude."