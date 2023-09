Entente excellente entre les filles

Native de Charleroi, originaire de Courcelles, installée à Loverval et tombée dans le basket dès son plus jeune âge dans le club de son papa Bernard (le RBC Marcinelle), puis formée à Lambusart et à Fleurus, où elle a explosé (en compagnie de Lisa Mukeba), Sophie Bottriaux peut se targuer d’un solide parcours en D1. Depuis trois ans, la licenciée en éducation physique est de retour dans la région, où elle prépare sa reconversion sportive dans le coaching. "J’ai débuté, fort jeune et un peu par hasard, à Sombreffe où j’ai entraîné U14, U19 et P1. Ici, j’avais les U16 et U17 la saison passée. Cette année, le club m’a confié l’équipe C en P1. Le groupe a encore besoin d’un peu de temps pour emmagasiner mes principes mais les filles sont à l’écoute. Nous avons perdu le match d’ouverture contre Kain, un gros morceau. Je suis persuadée que nous allons réaliser une belle saison. J’ai toujours aimé coacher. J’adore ça. Je vais d’ailleurs passer le niveau 3 dans les mois à venir. À mon âge (32 ans en février), je n’en ai plus pour longtemps en ce qui concerne le haut niveau."