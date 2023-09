(25-09, 18-25, 26-28, 25-15, 15-13)

Maureen Wargnies et ses filles affrontaient un gros morceau pour commencer ce championnat version 2023-2024. Malgré le fait que la victoire fut au rendez-vous, les Tchalou Girls auraient pu empocher les trois points. En effet, lors du premier set, on assiste à un véritable festival des locales. Au premier temps mort pris par l’adversaire, c’est déjà 9-4. Tchalou enfonce alors le clou: c’est 12-05 et ensuite 20-06. Torhout ne sait plus où donner de la tête. Romane Moulin, fraîchement redescendue de Ligue Dames et ses coéquipières concluent la manche sur le score de 25-09. C’était facile. Peut-être même trop facile. Il n’est jamais aisé de se positionner lorsque l’on tient un jeu presque parfait alors que l’adversaire prend l’eau. La prédiction s’avéra aller dans ce sens. À 14-15, tout est encore possible. La coach prend alors un temps mort pour tenter de remettre les idées de ses filles en place. Qu’à cela ne tienne, les gros services de la passeuse adverse font des dégâts et c’est 18-25. Pendant la troisième manche, Maureen Wargnies remanie un peu l’équipe. Tchalou se lance bien dans la partie, c’est 8-8. Le coach flandrien prend un temps mort à 17-14. Le set va sans doute être plié mais c’était sans compter sur les malentendus du côté thulisien sur des balles libres. Des incompréhensions qui vont coûter cher aux locales: le set se termine en faveur de Torhout, c’est 26-28. Les visiteuses ont donc pris l’avantage et mènent 1-2. Tchalou a laissé passer la chance de remporter les trois points mais elles n’ont pas encore dit leur dernier mot !

Un joli come-back !

Lors du quatrième set, Tchalou va se reprendre. La passeuse locale trouve ses centrales et tout devient plus facile. De 8-4 à 18-8, plus rien ne semble arrêter les Thulisiennes. Elles concluent sur le score net et sans bavure de 25-15.

Les locales ont donc poussé leur adversaire au tie-break. Les deux équipes vont se tenir du début à la fin du set ultime. De 5-5 à 8-10, Tchalou tremble pour mieux se reprendre. Un tie-break c’est un peu, comme le dirait la coach locale, "le jeu de la roulette". On ne sait jamais à l’avance comment cela va tourner. De 8-10 à 14-12, la tension est à son comble. La coach, en désaccord avec un touché et la décision arbitrale, claque toutes ses affaires. Carte jaune. Tchalou finit par l’emporter sur le fil: 15-13.

Une fois la pression retombée, Maureen Wargnies est revenue sur la rencontre: "Lors du premier set, on les allume complètement. Ce n’est jamais facile de reprendre après un set pareil. Torhout s’est bien repris lors du deuxième set. Ensuite, ce qui fait notre force habituellement nous a fait défaut: la communication. Elle n’était pas au rendez-vous. On a fait une super-préparation mais mon équipe est jeune et donc elle manque encore un peu de stabilité…"