Openlakes des Lacs de l'Eau D'Heure: le Q3T gère les épreuves annexes

Le Q3T aux commandes

Et parmi ces 3162 finishers, pas moins de 342 sont des triathlètes en herbe. L’Openlakes propose bien entendu les épreuves populaires comme le sprint (500 – 20 – 5), le DO (1500 - 40 – 10), le half (1900 - 90 – 21), et le full (3800 – 180 – 42) mais puisqu’il se veut familial, les jeunes ne sont pas en reste. Les "Teens" de 14 et 15 ans ont une épreuve à se mettre sous la dent, mais également les kids, de 10 à 13 ans et les mini kids de 6 à 9 ans. Et pour encadrer tout ce petit monde, sans oublier les "My First Experience Triathlon", qui font donc leur tout premier triathlon, un club formateur est aux commandes, le Q3T, Quali’3 Team, et son président, Vincent Minot. Tout est pensé dans les moindres détails. Une signalétique, des affiches, une charte, des cônes, une ribambelle de bénévoles et des services de secours sont mis en place pour assurer la sécurité, la compréhension et l’accompagnement des plus jeunes, parfois très stressés, tout comme leurs parents.

Gestion des parents

Forcément, si 342 jeunes sont de la partie, c’est près du double de parents, grands-parents, parrains et marraines qui donnent de la voix pour les encourager. Gérer tout ce petit monde n’est pas simple, d’autant que tout cela se passe parallèlement aux épreuves majeures. Parmi les participants, on retrouve les clubs de la région, comme le Q3T, mais également le CCSTC, le Chimay Couvin Sharks Triathlon Club, le CTM, Carrément Tri Mosan, qui forment les plus jeunes, mais également beaucoup de clubs du Nords du pays, et des clubs français. Les plus jeunes marchent bien souvent dans les pas de leurs parents et l’Openlakes est le bon moyen pour que toute la famille ait une épreuve à se mettre sous la dent.

MFET, ou comment mettre le pied à l’étrier

Mais les plus stressés de tous, ce sont ceux qui découvrent la discipline. Au programme, pour les athlètes de MFET, 200 mètres de natation, 15 kilomètres de vélo et enfin 3 bornes à pied. Pas moins de 167 participants sont de la partie, et au moment de donner le départ, le stress est palpable. Au final, tout se passe au mieux, et aucun doute, l’an prochain, plusieurs passeront de cette épreuve découverte, au sprint, déjà un peu plus long.