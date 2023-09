Clap de fin pour le Critérium hennuyer d’été à Charleroi

Le Critérium hennuyer d’été s’est terminé avec les tournois de simples du TC Fit Five Charleroi et de la Raquette Beaumontoise et celui de doubles du TC Fontainois. "C’est un avantage d’être le tout dernier tournoi car cela nous permet d’attirer des joueurs et joueuses désirant remporter des points pour conforter ou améliorer leur position au ranking, indique Pierre Taminiaux du Fit Five. Nous avons ainsi recueilli 179 inscriptions. Les catégories messieurs étaient complètes. Les juniors-vétérans, vétérans et dames étaient moins nombreux mais peut-être que les plus âgés sont un peu plus fatigués en cette fin de saison… Par ailleurs, nous étions en concurrence avec les Masters seniors qui se déroulaient à Huy ! Je ne comprends d’ailleurs pas trop on fait jouer ces Masters alors que tous les tournois ne sont pas terminés… Soit. Nous avons vécu une belle semaine avec une météo clémente, si ce n’est le gros orage de mardi. Au moins nous n’avons pas dû faire usage de l’arrosage automatique ce jour-là !"