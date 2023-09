Beaumont a préparé sa première saison en N1

Ce sont les Wolves de Charleroi qui ont remporté cette sixième édition devant… les Chap’s. "Nous sommes battus 2-1 en finale. C’est dommage parce que nous avions battu les Wolves en poule 2-0. Mais ce n’est pas le plus important. Nous voulions avant tout préparer notre saison et notre arrivée en Nationale 1. Pour ne pas faire de figuration, j’ai rappelé au club plusieurs jeunes qui ont été formés chez nous mais qui étaient partis, notamment pour faire du hockey sur glace. Il y a donc un énorme travail à réaliser pour que le collectif soit au point. J’ai d’ailleurs vu une énorme différence entre notre premier match et la fin de la compétition."

Des ambitions

C’est donc de bon augure pour les Beaumontois. "Nous voulons dans un premier temps assurer au plus vite notre maintien. Si nous pouvions nous installer dans le milieu du classement, ce serait pas mal mais je pense que nous pouvons viser un peu mieux."

C’est que les Chap’s sont ambitieux. Depuis son arrivée au club, en 2013, Thomas Deschuyteneer n’a pas cessé de vouloir lui permettre de viser l’excellence. "Le club existe depuis 1997 mais quand je suis arrivé, il n’y avait plus que six membres." Il a fallu tout reconstruire et c’est sur la jeunesse que le président a misé. aujourd’hui, il n’y a que trois trentenaires dans l’équipe première dont Thomas Deschuyteneer lui-même qui a formé tous les gamins de son équipe.

Une nouvelle salle ?

Cette saison en Nationale 1 sera aussi l’occasion de voir de jolis derbies entre les Wolves, qui ont remporté à de nombreuses reprises le titre de champion de Belgique, et les Chap’s, nouveaux venus mais ambitieux. "J’ai joué 20 chez les Wolves. J’ai entraîné 10 ans là-bas. Je connais donc tous les joueurs contre qui nous avons joué dans notre tournoi. J’ai eu tous leurs gamins sous mon aile, sauf un gardien." Le derby en championnat sera donc un moment d’émotion pour le président beaumontois. "Oui, ce sera spécial mais j’applique à Beaumont la même philosophie et les mêmes objectifs que nous avions chez les Wolves. Je veux permettre aux gamins qui jouent chez nous d’atteindre le plus haut niveau. On doit toujours viser la première place du classement. À terme, je veux que nous puissions le faire avec les Chap’s. Mais je tiens aussi à ce que nous conservions l’esprit familial qui règne chez nous. Il aurait été impossible d’organiser un Chap’s Trophy comme celui de ce week-end sans l’implication bénévole de nombreux membres du club et de leurs parents."

Un autre objectif est aussi dans le viseur de Thomas Deschuyteneer. Il veut disposer de sa propre salle pour permettre à son club de se développer de manière autonome. "J’ai souvent dit que je n’arrêterai le hockey in-line que quand le club aura une salle. Nous avons bien avancé en quelques années en disposant de notre propre surface de jeu mais disposer d’une salle, ce serait une étape bien plus importante." Et c’est un fameux défi. "Avec la surface de jeu et les vestiaires il nous faut de 1500 à 2 000 m2. Quand il y a la surface nécessaire, les infrastructures ne sont pas adaptées. Un hangar pourrait convenir mais les activités sportives ne sont pas admises dans les zonings industriels. Nous sommes plusieurs à rechercher la perle rare mais il est impossible de dire quand nous allons la trouver et où."