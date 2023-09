68 runners solidaires à Fontaine

Quentin Préaux et Oceane Chaussier sur le long, Bastien Loncke et Eve Mestre sur le court, se sont imposés. Si Quentin a dû se méfier jusqu’au bout d’un possible retour de son plus proche poursuivant (Éric Baert), Bastien a très tôt fait la différence.

Les courses pour jeunes ont rassemblé 23 enfants. L’événement s’intégrait dans un large programme d’animations à l’Espace Nicolas dont le GreenFeel Festival 2023 organisé par la MJ Case Départ.

LES PODIUMS

11.5 km

HOMMES:

1. Quentin Préaux 53'53, 2. Eric Baert 54'06, 3. Stéphane Loterman 55'55.

FEMMES:

1. Océane Chaussier 1h00'23, 2. Ursula Danczak 1h03'536, 3. Isabelle Renard 1h05'10.

7 km

HOMMES:

1. Bastien Loncke 26'02, 2. Marc Quinet 27'50, 3. Roméo Di Niro 31'33.

FEMMES:

1. Eve Mestre 42'57, 2. Stéphanie Binard 43'45, 3. Célia Spilette 45'25.

Classements: www.lavenir.net/sports/running