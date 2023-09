Le Bois du Prince encore champion de Belgique

Les 45-1 du Bois du Prince, qui espéraient bien confirmer leur titre de l’an dernier, affrontaient le Royal Fayenbois TC avec, par rapport à la demie contre l’Orée, quelques changements dans la composition des simples puisque Christophe Dufrane (C15) et Geoffroy Debelle (B0) ont laissé leur place à Sébastien Marievoet (B + 2/6) et Thierry Zuinen (B + 4/6) pour épauler les B0 Frédéric Borlée et David Wyngaert.

Et cela s’est avéré payant puisque Sébastien et Thierry ont tous les deux gagné leur match, Sébastien contre le B + 4/6 Jean-Marc Deprez, Thierry contre le C15.1 Frédéric Collignon. Ils ont ainsi permis aux Princes de virer en tête à la pause car un peu plus tôt Wyngaert avait gagné le deuxième simple contre le B-2/6 Olivier Langaskens. En ouverture, Borlée avait chèrement vendu sa peau mais s’était incliné contre l’ancien joueur professionnel Denis Langaskens (B-4/6 mais ex 300e joueur mondial à l’ATP).

Le score de 3-1 et le nombre de sets gagnés (7 à 2) assuraient ainsi aux gars de Montigny-le-Tilleul d’être champions de Belgique ! Les deux équipes ont alors décidé de faire l’impasse sur les doubles. La fête a pu commencer plus tôt ! C’est leur troisième titre consécutif après 2019 et 2022 ! Le scénario de cette année est d’ailleurs totalement similaire à celui de l’an dernier puisque les doubles n’avaient déjà pas dû être joués. Une nouvelle consécration pour ce groupe d’amis qui se connaissent depuis de très nombreuses années.

Les doubles fatals au RCIT

Les 45-2 du RCIT ont quant à eux malheureusement perdu leur finale au Wellington. Mais les Lovervalois ont fait jeu égal avec leurs adversaires. C’était d’ailleurs 2-2 après les simples. En ouverture, Pierre Hanne (B + 2/6) n’a pu créer l’exploit contre le B-2/6 Philippe Fosse mais Hugues Belsack (B + 2/6), dans le même temps, a dominé le B + 4/6 Frédéric Fosseur. Michaël Lefèvre (B + 4/6) s’est ensuite fait surprendre par le C15.1 Carlos Monginho mais Marc Boelaert a rétabli l’égalité en dominant Jean-Marc Peters, C30.5 comme lui.

Après une courte pause, les équipes de doubles sont montées sur le court. Hugues et Michaël sont passés tout près de la victoire mais ont perdu au super tie-break. Et malgré une belle résistance dans le premier set, Philippe Empain et Marc Brunée ont perdu en deux manches. Les Lovervalois perdent ainsi en finale mais peuvent être fiers de leur parcours.