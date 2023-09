Gosselies, un sérieux outsider

Derrière le duo de maillots jaunes, les Casseroles se positionnent. Il faudra compter avec elles. "C’est vrai que nous avons vécu un moment compliqué contre Tertre-Hautrage, analyse le jeune Nathan Bollens. Pour le reste, on a tout gagné et on espère poursuivre longtemps sur ce rythme." Il n’empêche, samedi soir, les Gosseliens ont souffert avant de venir à bout de Néchin. La faute à un manque criant d’efficacité dans le rectangle. "On rate des occasions et on fait des mauvais choix, confirme Bollens. Pour l’instant, cela ne porte pas à conséquence mais il faudra se méfier. Comme le dit notre coach, Steve Pischedda, un jour, cela ne paiera plus…"