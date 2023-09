Un nouveau leader émerge

Les trois leaders du classement (Farciennes, Montignies et Jamioulx) ont trébuché ce dimanche. Beaumont a assuré un large succès sur le terrain farciennois. "C’est un match qu’on attendait, car Farciennes restait sur un 10 points sur 12 en pratiquant un beau football sur un beau et large terrain. On a bien maîtrisé la rencontre alors qu’en face on s’est un peu énervé. Dans l’ensemble, l’équipe a bien respecté les consignes, en décidant d’avoir un jeu plus direct que les semaines précédentes. Ce sont là trois beaux points en déplacement et cela demande confirmation", rappelle Johan Lardin, le T1 beaumontois.