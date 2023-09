Arbitre: M. Parent.

Cartes jaunes: Aragon, Kalonji, Vandenberghe, Dahmani, Bollens, Alestra.

Carte rouge: Latino (76e).

Buts: Dahmani (0-1, 13e), Pingaut (1-1, 22e), Bastin (2-1, 53e), Pingaut (3-1, 81e), Pirollo (3-2, sur pen., 83e).

GOSSELIES: Chalon, Boulanger, Bollens, Kalonji, Pingaut, Aragon, Alestra, Laloux (85e Kudiangana), Seggour (71e Kabuyi), Bastin (77e L. Steens), Staes (59e Latino).

NÉCHIN: Carnoy, Vandenberghe, Ergo (67e Pirollo), Barah, Heggermont (75e Bachir), Bouziane, Dahmani, Lecoustre, Keromest (87e Bonvarlet), Deconinck (75e Carlier), Decarpentrie.

Après dix minutes, la rencontre aurait déjà pu être pliée en faveur des Gosseliens. Tour à tour Seggour, Staes, Laloux et Boulanger héritaient de grosses possibilités mais Carnoy veillait au grain lorsque les tentatives étaient cadrées, ce qui n’était pas toujours le cas. Les promus, eux, ouvraient la marque sur leur premier, et quasiment, unique contre. Une frappe sèche de Dahmani.

Heureusement pour elles, les Casseroles n’avaient guère le temps de gamberger. Le siège du but tournaisien reprenait et Pingaut, de la tête, remettait de l’ordre dans le stade Bardet. Au repos, c’était, d’ailleurs, toujours l’égalité parfaite malgré une nette domination de l’équipe locale.

Coup de sang

Un Gosselies récompensé, enfin, de ses efforts dès la reprise. Staes à la baguette et Bastin à la conclusion, permettaient aux Casseroles de souffler. Mais, au matricule 69, on aime se compliquer la tâche. Et pendant que le break ne tombait pas malgré une multitude de possibilités (Laloux, Seggour, Staes), les Gosseliens se retrouvaient en infériorité numérique. La faute à un coup de sang du jeune Latino, tout juste monté au jeu, et auteur d’un vilain geste envers son opposant direct.

Heureusement pour lui, ses partenaires poursuivaient leur domination. Kalonji était passé tout près du KO sur coup franc, Pingaut le rassurait sur le corner suivant. Mais le doublé du capitaine ne rassérénait guère les Carolos puisque, dans la foulée, Néchin héritait d’un penalty. Pirollo le transformait, laissant Gosselies inquiet jusqu’au bout.

Inquiétant, ce manque de réalisme. "Nous avons besoin de quinze ou vingt occasions pour marquer, cela commence à devenir irritant, lance Steve Psichedda, l’entraîneur gosselien. D’autant que, depuis le début de la saison, nous sommes bons dans le jeu. Les résultats suivent mais ce manque d’efficacité est pénible. Nous allons le payer cher à un moment ou un autre…"